Tite fala sobre disputa de posições no elenco do Flamengo: "todos têm condição técnica"

Só a #FlaTV tem imagens inéditas e exclusivas do vestiário do #Flamengo. Veja quais foram as palavras de Tite depois da vitória por 2×0 sobre o Sampaio Corrêa. Tem muito mais no vídeo dos Bastidores do jogo à sua disposição nos nossos canais oficiais:

? No Youtube:... pic.twitter.com/lMzGLrJttu

? Flamengo (@Flamengo) February 2, 2024

O Flamengo vem de vitória na temporada, após fim da série de amistosos realizados nos Estados Unidos. A equipe bateu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 na última quarta-feira, com gols de Gabigol e Bruno Henrique.

Tite deve colocar em campo o que considera sua equipe titular neste domingo, quando o Flamengo enfrenta o Vasco, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O clássico será o primeiro grande desafio do Rubro-Negro em 2024.