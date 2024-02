Santos iguala número de vitórias obtidas nos Paulistões dos últimos três anos

O Santos começou a sua trajetória no Campeonato Paulista de 2024 de forma positiva. O time soma três vitórias e só uma derrota em quatro jogos. Com isso, o Peixe já conseguiu igualar a marca obtida nos últimos três anos no Estadual.

Nas edições de 2021, 2022 e 2023, o Alvinegro Praiano se despediu da competição com apenas três êxitos. Neste ano, a equipe precisou de apenas quatro embates para igualar o número.