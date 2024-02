Rodada deixa Corinthians colado na zona de rebaixamento do Paulistão

Além do fim do tabu na Neo Química Arena, a derrota para o São Paulo trouxe outra consequência preocupante para o Corinthians. Sem vencer há três rodadas, o Timão está próximo da zona de rebaixamento do Paulistão 2024 - apresenta a 13ª melhor campanha entre os 16 participantes.

Duas equipes vão cair no Estadual - serão as duas piores da classificação geral, independentemente dos grupos. Se o campeonato terminasse agora, estariam rebaixados Santos André (2 pontos) e Ituano (3 pontos).