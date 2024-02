Paulinho, meia do Vasco, lamenta lesão no joelho: "momento muito difícil e doloroso"

Calendário de jogos do ??????? em fevereiro ????#VascoDaGama pic.twitter.com/8fq2H88WRu

Paulinho chegou ao Vasco no meio da última temporada. O meia foi um dos destaques da equipe na fuga do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o atleta possui 24 jogos com a camisa do time carioca, além de um gol e duas assistências anotadas.

O Vasco volta suas atenções para o primeiro grande desafio de 2024. Os comandados de Ramon Díaz encaram neste domingo o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, no estádio do Maracanã.