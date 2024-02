Palmeiras e São Paulo já conquistaram títulos no Mineirão, palco da Supercopa 2024; relembre

A Supercopa do Brasil de 2024 já tem palco definido: o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Neste domingo (4), às 16 horas (de Brasília), Palmeiras e São Paulo disputam, no Gigante da Pampulha, o primeiro título do calendário do futebol brasileiro e, além disso, buscam reviver o sentimento de levantar uma taça no estádio.

O Verdão teve essa oportunidade há pouco tempo. Cerca de dois meses atrás, o time comandado por Abel Ferreira sacramentou a conquista do Campeonato Brasileiro de 2023 no local após empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, mandante na partida.