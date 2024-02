Organizada do Corinthians se posiciona após ataques no CT Joaquim Grava

O CT Joaquim Grava, do Corinthians, foi alvo de ataques de rojões durante a madrugada desta sexta-feira. Após o ocorrido, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada da equipe, se pronunciou nas redes sociais e afirmou que não fez parte do ato criminoso.

A organizada também admitiu que estes ataques só complicam o momento vivido pelo Timão, que sofre forte pressão após um começo de Campeonato Paulista abaixo do esperado. Além disso, na última terça-feira, o São Paulo venceu o Corinthians na Neo Química Arena pela primeira vez e quebrou um tabu de quase 10 anos.

Na nota, a Gaviões da Fiel aproveitou para prestar sua insatisfação com a diretoria do clube, pedindo "agilidade nas contratações e menos amadorismo", além de avisar que vai pressionar os "jogadores sem vontade e com salários exorbitantes".