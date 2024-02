Dudu sofre golpe de R$ 18 milhões e denuncia participação de antigo amigo de confiança

Dudu, atacante do Palmeiras, foi vítima de um golpe de R$ 18 milhões liderado por Thiago Donda, amigo e padrinho de casamento do atleta. Segundo informações divulgadas pelo ge nesta quinta-feira, os advogados do atleta registraram na delegacia um boletim de ocorrência sobre o caso.

Além de Thiago Donda, há indícios de envolvimento de funcionários do banco Bradesco e de um cartório da cidade de São Paulo. Os autores do crime movimentaram o dinheiro diretamente da conta do atleta, que não tinha ciência das ações realizadas.

Thiago era assessor, braço direito e parceiro de Dudu. Os dois se conheceram em 2010, quando o ídolo palestrino ainda defendia as cores do Cruzeiro. Em 2015, quando o atacante chegou ao Palmeiras, estreitaram os laços e Donda passou a ser o homem de confiança do atleta.