Diniz comenta saída do comando do Brasil: "com mais tempo, iria dar resultados muito importantes"

O Fluminense atuou pela primeira vez na temporada com seus principais jogadores e, no banco de reservas, também foi o primeiro jogo do Fernando Diniz no ano. Após a partida, o treinador foi questionado sobre a saída do comando da Seleção Brasileira, pois tinha um acordo de ficar no cargo até o meio do ano.

"Queria que tivesse sido diferente, mas são águas passadas. Temos que tocar a vida em frente. Tenho muita clareza daquilo que fiz para a Seleção Brasileira e o meu contato com os jogadores. A Seleção está em boas mãos agora. Eu tinha muita convicção de que aquilo, com mais tempo, iria dar resultados muito importantes. Tinha um feeling muito claro disso. Para quem estava internamente também tinha nitidez do que estava sendo feito", disse.

"Seis jogos é uma amostragem extremamente pequena. Infelizmente falamos muito dos resultados de curto prazo e canso de falar que é um dos males do futebol brasileiro. O trabalho precisa de um pouco mais de tempo. O jogo com a Argentina, por exemplo, foi um jogo grande que o Brasil fez e que não teve resultado. Mas saio com um sentimento de ter feito o melhor, ter criado relações especiais com os jogadores e o estafe que estavam comigo", completou.