Diego Costa acirra disputa no São Paulo, mas desconversa sobre renovação

O São Paulo vem tendo uma briga acirrada por uma das vagas na zaga da equipe titular neste início de temporada. Enquanto Arboleda é unanimidade no setor, Alan Franco, Diego Costa e Ferraresi concorrem para ser a dupla do zagueiro equatoriano em 2024 após a saída de Lucas Beraldo para o Paris Saint-Germain.

Até agora o técnico Thiago Carpini não repetiu a formação defensiva do São Paulo passadas as quatro primeiras partidas do Campeonato Paulista. Na estreia, o Tricolor foi a campo com Diego Costa e Alan Franco. No jogo seguinte, Ferraresi se uniu aos dois defensores para formar uma linha com três atletas. Na terceira rodada, Arboleda e Alan Franco foram titulares. Já no clássico contra o Corinthians, Diego Costa foi quem jogou ao lado do equatoriano.

Pesa a favor de Diego Costa sua versatilidade. O defensor, cria de Cotia, chegou a ser volante e lateral direito em seus tempos de categorias de base. Como zagueiro, se acostumou a atuar tanto pela direita quanto pela esquerda, o que pode fazer com que ele tenha certa vantagem na disputa pela vaga de titular do time do São Paulo.