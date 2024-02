CT do Corinthians é alvo de ataques na madrugada desta sexta-feira

Na madrugada desta sexta-feira, o CT do Corinthians foi alvo de ataques em forma de protesto pelo momento do time. Em vídeo publicado pelo portal Central do Timão, é possível observar pessoas encapuzadas, que lançaram um rojão em direção ao local, situado na zona norte de São Paulo.

Os autores do crime ainda não foram reconhecidos e, até o momento, o Corinthians não se pronunciou sobre o ocorrido. De acordo com o jornalista Pedro Ramiro, da TV Bandeirantes, nenhuma pessoa saiu ferida do local. O repórter ouviu do segurança que seis pessoas praticaram o ataque.

Além do ocorrido nesta madrugada, o CT Joaquim Grava foi alvo de outro ataque na manhã da última quarta-feira. Um homem atirou uma pedra em direção ao local, mas foi logo contido pelos seguranças.