Criciúma anuncia reforço de ex-jogador do Flamengo e que jogou a Copa do Mundo de 2018

Trauco tem sido presença constante nas convocações da seleção do Peru. Inclusive, ele disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, mas foi eliminado ainda na fase de grupos.

O primeiro clube profissional do peruano foi o Unión Tarapoto, do Peru, mas logo se transferiu para o Universitário, também do Peru, clube no qual chamou a atenção do Flamengo. No time carioca, Trauco atuou entre os anos 2017 e 2019. Na sequência, se mudou para o Saint-Étienne, da França, e ficou por três temporadas.

Após passagem pelo futebol francês, o jogador ingressou ao San Jose Earthquakes. No futebol norte-americano, Trauco disputou 31 jogos e balançou as redes em três oportunidades.

Miguel Trauco é a quinta contratação do clube catarinense para esta temporada, antes foram anunciados: Baltasar Barcia, Renato Kayzer, Yerson Candelo e Higor Meritão. Neste ano, o Criciúma terá as disputas do Campeonato Estadual, da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.