Corinthians anuncia Pedro Raul como reforço para temporada

Na manhã desta sexta-feira, o Corinthians anunciou oficalmente a contratação do atacante Pedro Raul, de 27 anos. O Alvinegro desembolsou 5 milhões de dólares (20 milhões de reais) ao Toluca, do México, por 100% dos direitos econômicos do jogador. A multa rescisória do atacante é de 300 milhões de reais para o mercado brasileiro e 100 milhões de euros (534 milhões de reais) para o mercado externo.

Pedro Raul já se encontra publicado no BID e está à disposição do treinador Mano Menezes para a partida contra o Novorizontino pelo Campeonato Paulista, no dia 4 de fevereiro, e assinou um vínculo com o Timão até o fim de 2028.

No Brasil, o atacante teve passagens por Goiás e Vasco da Gama. No primeiro, teve grande destaque no Campeonato Brasileiro de 2021/22, anotando 19 gols em 34 jogos naquela edição. No ano seguinte, deixou a desejar vestindo as cores do Vasco, marcando apenas dois gols em 12 jogos no Brasileirão. Pelo Toluca, somou quatro gols e uma assistência em 19 jogos.