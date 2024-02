Copa Futuro de Tênis conhece primeiros finalistas nesta sexta-feira; confira

As principais favoritas dos 18 feminino, por sua vez, tiveram uma rodada tranquila. Bruna Melato tirou Maria Barreto, por duplo 6/1, e Livia Santo superou Ana Freitas (6/0 e 6/2). As semifinais estão marcadas para as 12h30: Melato duela com Raquel Barbosa e Livia joga contra Ana Júlia Bulcão.

O único semifinalista dos 16 masculino que não representa São Paulo é Fernando Cafure. O sul-mato-grossense enfrenta Pedro Oliveira e Ryan Char encara Pietro Gava em jogos previstos para as 11 horas. A chave feminina ainda está nas quartas e assim as vencedoras terão de retornar às 12h30 para se conhecer as finalistas.

As partidas de duplas tiveram início nesta quinta-feira e seguirão com oitavas, quartas e primeiras semifinais no período da tarde.