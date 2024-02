Campanha do Corinthians no Paulistão é inferior a ano que ficou fora do mata-mata

O Corinthians começou o Campeonato Paulista com o pé esquerdo. Com quatro rodadas disputadas, a equipe já tem três derrotas sofridas e apenas uma vitória conquistada. Cenário semelhante ao ano de 2014, quando o clube acabou não se classificando à fase de mata-mata do Estadual.

No time atual, há muitas coincidências em relação àquela temporada. Em 2014, Mano Menezes também era técnico do Timão e comandava uma reformulação completa no departamento de futebol.

A campanha do Corinthians nas quatro primeiras rodadas do Paulistão daquele ano é parecida com a atual. A equipe largou com duas vitórias, sobre a Portuguesa e o Paulista, mas logo encontrou seu primeiro revés: 1 a 0 contra o São Bernardo.