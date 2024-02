Caso Dudu: Banco dá posição sobre golpe sofrido pelo jogador do Palmeiras

O rombo milionário sofrido pelo atacante Dudu, do Palmeiras, promete ainda muitos capítulos envolvendo uma prolongada investigação policial. O antigo braço direito do atleta, Thiago Donda, é acusado de um desvio de R$ 18 milhões das contas do ídolo do Verdão. O caso também envolve o nome do Banco Bradesco.

Segundo informações do ge, Thiago Donda teve acesso às contas de Dudu com anuência de funcionários da instituição financeira. Procurado pela Gazeta Esportiva, o Bradesco deixou claro que está ajudando nas investigações.

"Informamos que o Banco está atendendo todas as solicitações da polícia", destacou comunicado enviado pela instituição.