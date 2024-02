Carpini pensa em esquema com 3 zagueiros no São Paulo para preservar Welington

"O Moreira a gente sabe que faz bem as duas funções, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, mas o Welington é uma situação que preocupa. No jogo do Mirassol, pensando em poupar o Igor, usei a situação dos três zagueiros, colocando o Rato como um ala fazendo o corredor, em uma linha mais baixa. Talvez seja a alternativa para o lado esquerdo para a gente poder descansar o Welington em algum momento, uma linha de cinco, com três zagueiros, aí do lado esquerdo nessa linha de cinco não necessariamente usaríamos um lateral", prosseguiu Carpini.

Wellington Rato atuou como uma espécie de ala pela direita contra o Mirassol. Caso a estratégia se repita para poupar Welington, Ferreirinha seria o favorito para atuar como ala pela esquerda, já que costuma atuar pelo setor, mas como atacante. Lucas Moura, outro atleta habituado com essa região do campo, corre por fora pelo fato de estar mais velho e concentrar seus esforços mais na fase ofensiva que defensiva.

"A gente sabe que o Welington precisa de um respiro, tem sido um jogador muito importante. São situações a serem pensadas e, sem dúvida, temos discutido internamente sobre possibilidades para esse setor", completou Carpini.