Caio Bonfim, 12 vezes campeão, confirmado para a Copa Brasil de Marcha Atlética

"2023 foi um ano mais do que especial, com medalha no Mundial, no Pan-Americano, título do Circuito Mundial, dois recordes brasileiros e eleito o melhor do atletismo no Prêmio Brasil Olímpico. A Copa Brasil marcará o início de nova temporada, com grandes competições e destaque para os Jogos Olímpicos", comentou o atleta.

Gabriela Muniz defenderá o título dos 20 km, conquistado no ano passado em Brasília: "Estou ansiosa para voltar a competir e começar mais uma temporada. Ainda estou afiando os treinos, me recuperando de uma lesão na posterior vinda da temporada passada, mas vamos com tudo brigar por mais esse título".

Já Viviane Lyra ainda não decidiu qual prova disputará em Vitória. Ela é a atual campeã dos 35 km.