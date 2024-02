Arthur Sousa se destaca em meio à má fase de Yuri Alberto e pode ganhar espaço no Corinthians

O jovem atacante Arthur Sousa está com moral no Corinthians. Destaque no título da Copinha e com bom começo na equipe profissional, o jogador pode ganhar mais espaço com Mano Menezes nos próximos jogos.

Arthur Sousa já entrou em campo duas vezes no time principal. Na última delas, foi a campo no clássico contra o São Paulo, quando o Timão já perdia por 2 a 0, e marcou um belo gol, diminuindo para o Corinthians. A equipe terminou sendo derrotada no Majestoso e viu cair o tabu em Itaquera.

A boa atuação do garoto, entretanto, chamou atenção da torcida e de Mano. O treinador elogiou o atleta e falou sobre sua personalidade para balançar as redes.