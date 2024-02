Apesar de derrota, Ramon Menezes se mostra confiante com o Brasil no Pré-Olímpico

Com um time reserva, o Brasil foi derrotado pela Venezuela por 3 a 1, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos do Torneio Pré-Olímpico. Apesar do revés, o treinador Ramon Menezes se mostrou otimista para o restante da competição.

"Confio muito nesse grupo, vamos com muita força para a fase final. Conseguimos nosso objetivo no terceiro jogo (a classificação). Isso fez parte do nosso planejamento, mas não gostamos de perder, representamos o futebol brasileiro, temos uma responsabilidade muito grande", falou.

"Talvez tenha nos faltado concentração maior no início do jogo, algo que não pode acontecer numa competição como essa. No vestiário passei muita confiança para os meus jogadores", completou.