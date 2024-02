Anunciado há um mês, Garro ainda não estreou pelo Corinthians e aguarda liberação

O Corinthians encontrou resistência do presidente do clube argentino, Andres Fassi, para colaborar com a liberação da documentação de Garro. Após idas e vindas e uma longa rodada de negociações, o Timão depositou U$ 4 milhões (R$ 19,7 milhões) brutos na conta do Talleres, que pedia para que o valor fosse pago de forma líquida, sem dedução de impostos. Essa quantia conta como a primeira parcela da operação.

Sendo assim, o clube do Parque São Jorge teria que pagar mais U$ 700 mil (R$ 3,4 milhões) ao Talleres. A diretoria de Augusto Melo, que não concordava com a cobrança, prometeu recorrer à Fifa para resolver o imbróglio.

Após parecer irredutível, o Talleres liberou a documentação do atleta para a AFA (Associação do Futebol Argentino), que tem sete dias para encaminhá-la à CBF (até segunda-feira). No final, o negócio custará aproximadamente U$ 7 milhões (R$ 34,6 milhões) ao Corinthians.

Sem poder entrar em campo, Rodrigo Garro ficou de fora dos quatro primeiros jogos do Timão no Paulista. A equipe venceu o Guarani e perdeu para Ituano, São Bernardo e São Paulo neste período. O técnico Mano Menezes lamentou o fato de não tê-lo à disposição e espera contar com o meia para os próximos compromissos.