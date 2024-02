Ancelotti exalta desempenho de Joselu no Real Madrid

O Real Madrid acabou impondo sua força num jogo em que a pior notícia foi a lesão do zagueiro Antonio Rudiger, embora o técnico Carlo Ancelotti tenha se mostrado tranquilo e confiante.

"Foi uma pancada forte. Acho que ele pode se recuperar, veremos", disse o treinador após o jogo, acrescentando que "Rudiger é um guerreiro e é muito difícil para ele não chegar [ao clássico] se for só um pequeno incômodo".

O alemão teve que sair no intervalo com problemas no joelho esquerdo após um choque com Mason Greenwood, e foi substituído por Eduardo Camavinga.