Zagueiro joia da base do Corinthians desperta interesse de clubes europeus

Deco, ex-jogador brasileiro naturalizado português, é o diretor esportivo do Barcelona e mandou um scout do clube para o Brasil para analisar o desempenho de Rafael. O Porto, por sua vez, também monitora o atleta e pode avançar nas tratativas no meio do ano. A princípio, ambos os clubes observam Venâncio para as respectivas equipes B, algo normal na Europa.

O planejamento do estafe do atleta é que ele atue como titular pela equipe sub-20 do Corinthians no primeiro semestre. Na janela de transferências do meio do ano, seus agentes analisarão o mercado e buscarão saber os planos da diretoria do Timão com ele. Se o clube adotar tom cauteloso em relação à promoção para equipe de cima, a tendência é que a busca por clubes europeus interessados se intensifique.

Augusto Melo, presidente do clube, disse em várias oportunidades que faria jogo duro para negociar os ativos do clube. A ideia do mandatário é valorizar, dar espaço para os garotos no profissional e vendê-los por um preço que ele considerar justo.

Apesar do interesse de clubes da Europa em seu futebol, o "plano A" do estafe do Venâncio é que ele consiga vingar no Corinthians, aproveitando a sequência de zagueiros canhotos revelados pelo clube, como Raul Gustavo, Robert Renan e Murillo.

Até final de 2022, Venâncio atuava na base do Timão como meia pela esquerda. Quem o levou para a zaga foi Vinicius Marques, que foi treinador do zagueiro no sub-16 e, mais recentemente, esteve na comissão técnica do time que consquistou a última Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A Gazeta Esportiva apurou que o técnico Mano Menezes gostou do que viu de Venâncio ao longo da pré-temporada no CT Dr. Joaquim Grava. Além do defensor, o zagueiro Fernando Vera, o lateral direito Guilherme Pellegrin, o goleiro Matheus Roger e o volante Yago Gonçalves treinaram com o profissional nesse início de ano.