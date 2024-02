Tite elogia atuação do Flamengo diante do Sampaio Corrêa pelo Carioca

O treinador também destacou o fato da defesa não ter sofrido durante os 90 minutos.

"Quando a gente toma gol, fala que está desequilibrado. Quando não dá nenhuma chance ao adversário, tem que ter o reconhecimento. Ano passado sofremos com isso. Temos que ter consciência de recomposição rápida para não dar chance ao adversário, seja o Sampaio Corrêa, o Orlando City ou os próximos jogos", declarou.

O Flamengo passa a focar no clássico contra o Vasco, neste domingo, no Maracanã. A bola rola às 19:00 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Carioca.