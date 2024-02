Textor confirma acerto de Luiz Henrique com o Botafogo

O Botafogo não anunciou oficialmente, mas terá o reforço do atacante Luiz Henrique. Quem confirmou a chegada do jogador do Betis-ESP para o clube carioca foi o americano John Textor.

Textor utilizou suas redes sociais para divulgar uma foto com Luiz Henrique e confirmar o acerto.

"Uh, tá maneiro, Luiz Henrique é do Alvinegro!", escreveu o americano.