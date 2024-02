Supercopa Rei: Maradona, Zidane, Cruyff e Puskas já batizaram torneios e premiações

A CBF fez uma alteração no nome da Supercopa do Brasil, que agora que se chama Supercopa Rei. A homenagem é para Pelé, falecido em dezembro de 2022, mas eternizado na história do futebol como principal jogador de todos os tempos. Portanto, Palmeiras e São Paulo terão a chance de uma conquista especial no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando fazem a final da Supercopa Rei, no Mineirão.

A exemplo de Pelé, outras lendas batizaram torneios e premiações como homenagens. Maradona faleceu em novembro de 2020. No ano seguinte, a Copa da Liga Argentina foi batizada de Copa Diego Armando Maradona. O Boca Juniors, time do coração do craque, foi o primeiro campeão do torneio. Entretanto, com receio de briga por direitos de uso da marca, a AFA decidiu retomar o nome anterior.



Desde 2009, a eleição da Fifa de gol mais bonito do ano leva o nome de Ferenc Puskas, craque húngaro que fez história na Copa do Mundo 1954 e brilhou com a camisa do Real Madrid. O brasileiro Guilherme Madruga ganhou o último Prêmio Puskas ao marcar um gol de bicicleta, de fora da área, pelo Botafogo-SP.