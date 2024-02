STJD não converterá penas de jogadores envolvidos em esquema de manipulação

Nesta quinta-feira, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) decretou que não haverá conversão das penalidades para jogadores que se envolveram no esquema de manipulação de resultados.

O tribunal do futebol ressaltou que todas as solicitações feitas por atletas punidos pela infração serão indeferidas. O órgão ainda afirmou que todas as multas que não foram pagas no prazo estipulado serão encaminhadas e analisadas pela infração ao artigo 223 do CBJD.

Operação Penalidade Máxima