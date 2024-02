Sem marcar há nove jogos, Yuri Alberto lidera finalizações do Corinthians no Paulista

O atacante Yuri Alberto vive momento complicado no Corinthians, com muitas críticas de torcedores e parte da imprensa. Sem balançar às redes há nove jogos, o jovem de 22 anos é o jogador do Timão que mais finalizou no Campeonato Paulista até o momento.

Titular em todos os quatro jogos do Corinthians no Estadual, Yuri finalizou 10 vezes na competição, segundo o Footstats. Quatro desses arremates foram em direção ao gol, enquanto seis não acertaram o alvo. O segundo jogador do Alvinegro com mais chutes no torneio é Ángel Romero, com sete.

Em média, Yuri finaliza 3,3 vezes por partida nesse Estadual, ficando na frente de Raniele, com 2,2. Os números foram contabilizados pelo Sofascore.