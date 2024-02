Seleção Brasileira feminina é convocada para a disputa da Copa Ouro

Na tarde desta quinta-feira, o treinador da Seleção Brasileira feminina, Arthur Elias, convocou as 23 jogadoras que disputarão a Copa Ouro Concacaf 2024. O Brasil estreia na competição no dia 21 de fevereiro, contra o vencedor de Haiti e Porto Rico. Em seguida, enfrenta a Colômbia no dia 24 e termina a fase de grupos no dia 27, contra o Panamá.

Todos os jogos serão no Estádio Snapdragon, em San Diego, Califórnia. Os horários das partidas ainda não foram divulgados.

Das 23 convocadas, mais da metade atua no Brasil: no total, são 12 atletas que disputam o Campeonato Brasileiro Feminino. O Corinthians foi o clube que mais teve jogadoras convocadas, sendo seis. A Ferroviária teve três, o São Paulo duas e o Fluminense apenas uma.