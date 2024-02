São Paulo empresta Jhegson Méndez ao Elche, da Espanha

O São Paulo concluiu o empréstimo de Jhegson Méndez ao Elche, da Espanha, nesta quinta-feira, dia em que o volante foi anunciado pelo seu novo clube. O equatoriano assinou contrato válido até 30 de junho deste ano e participará da segunda metade da atual temporada europeia.

Sem espaço no São Paulo desde que Rogério Ceni deixou o comando do São Paulo, Jhegson Méndez foi comunicado que não estaria nos planos do clube para 2024, mesmo com a saída de Dorival Júnior para assumir a Seleção Brasileira.

Jhegson Méndez tem contrato com o São Paulo até o fim de 2025. Ele desembarcou no Morumbi no início de 2023, após se destacar na Copa do Mundo do Catar com a seleção equatoriana e seu vínculo com o Orlando City, dos EUA, chegar ao fim.