Santos sofre transfer ban da Fifa por dívida com Fabián Bustos

Contratado no final de fevereiro de 2022, Bustos dirigiu o Santos em 30 partidas, das quais venceu nove, empatou 13 e perdeu oito. Além disso, foram 38 gols marcados e 34 sofridos.

O técnico foi demitido no dia 7 de junho do mesmo ano. A gota d'água foi a precoce eliminação na Sul-Americana. O time precisava apenas vencer o Deportivo Táchira-VEN em sua casa para avançar às quartas de final, mas não conseguiu. Tanto antes quanto depois do embate, diversos torcedores protestaram contra o técnico.

Desde a saída do argentino, o Santos já teve Marcelo Fernandes (interino), Lisca, Orlando Ribeiro (interino), Odair Hellmann, Turra e Aguirre no banco de reservas.

Atualmente, o Peixe está com Fábio Carille. A contratação do técnico, aliás, pode render outra punição ao clube. Isso porque o V-Varen Nagasaki, do Japão, entrou com uma ação na entidade cobrando o pagamento da multa rescisória.