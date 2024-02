Santos embarca para turnê internacional por Catar e Malásia

O Santos embarca nesta quinta-feira para uma série de jogos internacionais no Catar e na Malásia. Entre os dias 4 e 13 de fevereiro, o Alvinegro Praiano participa da Equality Cup, competição sediada em Doha que reúne, além do Peixe, Zenit, da Rússia, Shangai Shenhua, da China, e Al Duhail, do anfitrião, Catar. No dia 17 do mesmo mês, na cidade de Alor Setar, na Malásia, o clube brasileiro tem amistoso contra o Kedah Darul Aman, equipe local, na primeira visita do Alvinegro ao país asiático.

No torneio do Catar, os quatro times se enfrentam entre si em turno único e o campeão será o que mais pontuar. Em caso de empates, os duelos serão decididos nas penalidades (a vitória nos pênaltis vale dois pontos) e não haverá limite de substituições. Todas as partidas da Equality Cup terão entrada gratuita ao torcedor, sem necessidade de ingressos.

Sob comando do treinador Orlando Ribeiro, o Santos será representado por uma equipe totalmente formada por atletas revelados nas categorias de base do clube, com peças que integram o elenco profissional. Na última quarta-feira, em jogo-treino no CT Rei Pelé, o grupo santista goleou a equipe profissional do Jabaquara por 5 a 0.