Santos anuncia empréstimo do meia Lucas Lima ao Sport

No Santos, Lucas Lima iniciou muito bem a sua segunda passagem, porém foi caindo de rendimento durante o ano e terminou a temporada no banco de reservas. Em 2023, ele participou de 50 partidas, balançou as redes duas vezes e distribuiu dez passes para gol.

O meia teve uma primeira passagem excelente no Alvinegro Praiano, sendo um dos jogadores principais do time no título do Campeonato Paulista em 2015. Porém, após sua saída para o Palmeiras em 2018 a sua relação com o torcedor ficou abalada, o jogador chegou, inclusive, a provocar a equipe da Baixada enquanto esteva no Alviverde.

No Sport, Lucas Lima terá mais uma grande oportunidade na carreira. Além de ter uma nova chance para atuar em alto nível, o atleta pode repetir o feito de 2013, quando subiu para a Série A com o clube.