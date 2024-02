Ramon Menezes projeta duelo da Seleção contra Venezuela pelo Pré-Olímpico: "Mais uma final"

A Seleção Brasileira tem o último compromisso da primeira fase do Torneio Pré-Olímpico nesta quinta-feira contra a Venezuela, anfitriã da competição. Mesmo com a equipe já classificada à fase seguinte, o técnico Ramon Menezes declarou que o time terá o mesmo foco e projetou "mais uma final".

"Logo no começo, eu disse para os jogadores que nós iríamos fazer aqui sete finais. Então, nós temos mais uma final de campeonato pela frente, respeitamos muito a Venezuela. A Venezuela vai lutar muito por esse resultado. Esse jogo terá uma atmosfera diferente, com estádio lotado, a torcida empurrando, mas o nosso time também está acostumado com isso, nós temos ótimos jogadores que estão preparados e tem a responsabilidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira. O que trouxe esses jogadores até aqui foi o talento, foi a condição individual e coletiva de cada um desses atletas. A gente espera fazer um ótimo jogo diante da Venezuela", disse o treinador.

O Brasil tem 100% de aproveitamento no Torneio Pré-Olímpico. Foram três vitórias consecutivas sobre Bolívia (1 a 0), Colômbia (2 a 0) e Equador (2 a 1). Com isso, a Seleção garantiu o primeiro lugar no Grupo A e a classificação antecipada à próxima fase.