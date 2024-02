Palmeiras se reapresenta após vitória no Paulista e inicia preparação para a Supercopa

A vitória contra o Bragantino deixou o Palmeiras com dez pontos, na liderança do Grupo B. O time retorna a campo pelo Estadual no dia 8 de fevereiro, quando enfrenta o Ituano, na Arena Barueri.

Antes disso, o Palmeiras foca no clássico com o São Paulo que define o título da Supercopa do Brasil. A partida acontece às 16 horas (de Brasília), no Estádio do Mineirão.