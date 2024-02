Otero se destaca em vitória do Santos sobre o Água Santa no Paulistão

Além dos gols, suas atuações como um todo vêm sendo muito boas, o venezuelano é o segundo melhor jogador do Peixe na temporada, de acordo com dados do Sofascore, atrás apenas do meia Giuliano.

Com mais uma vitória, o Santos lidera o grupo A do Campeonato Paulista, com nove pontos conquistados. Na próxima rodada do Estadual, o Alvinegro Praiano recebe o Guarani neste domingo, às 18h (de Brasília).