Nottingham Forest anuncia contratação por empréstimo de atacante do Sporting

Apesar do Sporting viver boa fase, já que é o líder do Campeonato Português, por outro lado o Nottingham Forest, novo clube do atleta, não vive boa fase, já que ocupa a 16ª colocação da Premier League, com apenas dois pontos a mais em relação ao Everton, equipe que abre a zona de rebaixamento da competição.

A próxima partida do Nottingham será diante do Bournemouth no próximo domingo, às 11:00 (de Brasília), no Vitality Stadium, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Inglês.