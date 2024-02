Naves comenta busca por espaço no Palmeiras e projeta decisão da Supercopa: "Grande batalha"

"É um privilégio estar aqui e vestir essa camisa. Quantos não sonham estar no nosso lugar? Isso que nos motiva: estar vencendo com grandes jogadores, sabendo de onde viemos para que pudéssemos estar aqui e aproveitarmos as oportunidades. É fazer nosso trabalho no dia a dia e, quando tiver a oportunidade, agarrar com unhas e dentes", seguiu.

O foco do Verdão agora é a disputa do título da Supercopa do Brasil, contra o São Paulo. O Choque-Rei acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

"Sempre muito bom ganhar, ainda mais um jogo único, clássico. A energia está muito boa, com muita positividade. Vamos em busca dessa conquista para que possamos sair bicampeões. Sabemos da nossa capacidade, e domingo temos uma grande batalha que, se Deus quiser, sairemos vencedores", finalizou.