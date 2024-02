Morando no CT, Luiz Gustavo vira peça importante no São Paulo em pouco tempo

O volante Luiz Gustavo está há pouco tempo no São Paulo, mas já mostrou suas credenciais. Contratado no início do ano, o veterano causou uma boa impressão internamente e já demonstrou ser uma peça importante para o elenco no decorrer desta temporada.

Ainda sem uma moradia fixa na capital paulista, o jogador decidiu se instalar no CT da Barra Funda. Com isso, ele se integrou rapidamente ao clube e ao restante do elenco, passando a chamar atenção dos companheiros pela liderança no dia a dia.

Dentro de campo, as expectativas se confirmaram. Luiz Gustavo marcou o único gol do São Paulo na vitória contra a Portuguesa e voltou a balançar as redes no triunfo contra o Corinthians, na última terça-feira, em Itaquera, quando a equipe enfim quebrou o tabu de nunca ter vencido na casa do rival.