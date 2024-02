Mercedes anuncia a saída de Lewis Hamilton ao fim da temporada 2024

O casamento entre o piloto Lewis Hamilton e a equipe Mercedes na Fórmula 1 já tem data para o encerramento. Nesta quinta-feira, a escuderia anunciou a saída do piloto britânico ao fim da temporada 2024.

"A equipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 e Lewis Hamilton se separarão no final da temporada de 2024. Lewis ativou uma opção de liberação no contrato anunciado no ano passado", divulgou o comunicado.