Lucas Silva cita "muita confiança" para primeiro clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG na temporada

Neste sábado, na Arena MRV, Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Mineiro, às 19h30 (de Brasília). A partida marca o primeiro clássico entre os arquirrivais na temporada. Lucas Silva, volante do time celeste, falou nesta quinta-feira sobre a preparação da equipe para o duelo.

"Foi uma semana muito produtiva de trabalho, conseguimos aumentar nosso entrosamento. Isso nos dá muita confiança para sábado e para chegarmos preparados para o clássico", afirma o camisa 16.

Ainda sobre a pré-temporada, Lucas afirmou que, aos poucos, o time vai se adaptando às instruções do recém-chegado Larcamón. "Temos muito o que evoluir, mas algo que nos deixa satisfeitos é a nossa entrega dentro de campo. E também tudo o que nós treinamos na pré-temporada, questão de jogadas, padrão tático. A gente está conseguindo exercer nos jogos. Claro que ainda pega um pouquinho (a questão) de entrosamento com a formação tática nova, mas, no decorrer dos jogos, vamos conseguir ajustar", projetou.