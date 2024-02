Longe do protagonismo, James Rodríguez pode ficar fora de segunda final pelo São Paulo

O fato de ter "perdido" as duas partidas da decisão, inclusive, o deixaram frustrado no São Paulo. Ele também não foi utilizado por Dorival Júnior nas semifinais, diante do rival Corinthians.

Por um outro lado, o técnico Thiago Carpini revelou que o meia começou a trabalhar com o restante do grupo e está se sentindo melhor. Há a expectativa de que ele seja relacionado para o Choque-Rei, mas se isso não acontecer, a sua estreia na temporada deve ser apenas na próxima quarta-feira, contra o Água Santa, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista.

Na última quarta-feira, James publicou uma foto treinando durante a folga do São Paulo e escreveu: "Sem dias livres para mim".

"James treinou com o grupo já essa semana. Ainda não posso afirmar se ele tem condições de estar com o elenco que vai para Belo Horizonte, mas ele já treinou e está se sentindo melhor. O controle de carga está muito próximo de um retorno, agora vai muito mais do feedbak do atleta. Vamos respeitar o momento que ele se sentir seguro para atuar e poder nos ajudar. Não sei se será no próximo fim de semana ou nas próximas rodadas", disse o treinador.