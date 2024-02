Jovens passam por testes físicos, e Corinthians avança em preparação para pegar o Novorizontino

Nesta quinta-feira, o elenco do Corinthians deu sequência à preparação para a partida contra o Novorizontino, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O técnico Mano Menezes comandou um treino tático com o grupo no CT Dr. Joaquim Grava.

Os atletas iniciaram o dia com uma ativação física na academia, seguido pelo aquecimento em campo. Lá, houve um trabalho de saída de pressão. Por fim, os jogadores exerceram uma atividade de enfrentamento um contra um e três contra dois.

Em meio à preparação, os jovens promovidos após a conquista da Copinha passaram pelas mesmas avaliações físicas que o profissionais fizeram na pré-temporada.