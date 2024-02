João Paulo abre as portas do Santos para Brazão e avalia início de temporada: "Colhendo frutos"

"A gente tenta ao máximo esquecer o que aconteceu (rebaixamento), mas é claro que é difícil. O ano será complicado, fizemos uma ótima pré-temporada e estamos começando a colher os frutos. São três vitórias e esperamos fazer mais duas vitórias", comentou.

"Não sei dizer se é melhor do que esperávamos. Fizemos uma boa pré-temporada. Vamos jogo a jogo. Esperamos fazer os três pontos e encaminhar a classificação", finalizou.

Com a vitória sobre o Água Santa, o Santos segue na liderança do grupo A do Paulistão, agora com nove pontos, seis a mais que a Portuguesa, que está em segunda.

O Peixe volta a campo no domingo, quando recebe o Guarani na Vila Belmiro, às 18 horas (de Brasília), pela quinta rodada do Paulistão.