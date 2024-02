Inter de Limeira vence São Bernardo e joga Corinthians para a lanterna do Grupo C no Paulista

O segundo tempo seguiu morno, com o São Bernardo sem conseguir quebrar as linhas da Inter de Limeira, e com os donos da casa segurando o resultado para conquistarem a primeira vitória da temporada.

Novorizontino bate Ituano e Santo André conquista primeira vitória

Também nesta quarta-feira, o Novorizontino superou o Ituano jogando em casa, por 2 a 0, para chegar ao seu primeiro triunfo na competição. Os donos da casa venceram com gols de Wagner Souza e Geovane no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

Já o Botafogo-SP, mesmo com a expulsão de Fábio Sanches, ganhou do Santo André, por 1 a 0, no estádio Santa Cruz. O único gol da vitória da equipe mandante foi feito por Alex Sandro.

Os resultados deixaram o Novorizontino na última colocação do Grupo D, com seis pontos, enquanto o Botafogo-SP ocupa o terceiro lugar, com sete. Já na chave A, o Ituano se manteve na terceira posição, com três pontos, e o Santo André fica na lanterna, com dois.

Na quinta rodada do Paulista, os seis times entram em campo neste domingo. O Novorizontino recebe o Corinthians no Ismael de Biasi às 11 horas. No mesmo horário, o Santo André pega o Red Bull Bragantino no Brunão. Já Ituano e Botafogo-SP se enfrentam às 18h no Novelli Júnior.