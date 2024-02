Hamilton se despede da Mercedes e afirma: "Uma das decisões mais difíceis que já tive que tomar"

Hamilton ainda agradeceu por todo o apoio que recebeu durante seu período na Mercedes e comentou que continuará dando tudo de si para que a escuderia alcance seus objetivos nessa temporada.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year.

? Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 1, 2024

"Sempre serei muito grato por todo o apoio que recebi da família Mercedes, especialmente Toto (Wolff) por sua amizade e liderança, e quero terminar bem. Estou 100% comprometido a entregar a melhor performance que conseguir na temporada e tornar meu último ano na Mercedes como um para ser lembrado", finalizou o piloto.