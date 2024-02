Giro dos Estaduais: Atlético-GO volta a vencer no Goiano e Sport reassume topo do Pernambucano

Já no Campeonato Cearense, o Ceará atropelou o Atlético-CE e venceu por 6 a 0 pela terceira rodada da fase de grupos do estadual. Erick Pulga (2x), Aylon, David Ricardo e Guilherme Castilho (2x) balançaram as redes para a equipe mandante no Estádio Presidente Vargas.

O triunfo em casa coloca o Ceará no topo da tabela no Grupo B, alcançando sua segunda vitória consecutiva e chegando aos sete pontos. Já o Atlético-CE segue na lanterna do Grupo A, sem somar pontos até o momento.

Pernambucano

Nesta quinta-feira, a sexta rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano ganhou sequência. O Sport superou o Flamengo Arcoverde com tranquilidade, por 3 a0, no Estádio Lacerdão. Arthur Caike, Fabinho e Pedro Lima marcaram os gols da vitória do Leão do Norte.

Mais cedo, o Retrô venceu o Afogados, longe de seus domínios, por 1 a o. O gol da equipe visitante foi feito por Giva. A partida foi realizada no Estádio do Arruda.

Com os resultados, o Sport reassumiu a liderança do estadual, alcançando os 15 pontos na tabela de classificação e ultrapassando o Náutico. O Retrô figura na terceira colocação, com 12 pontos, enquanto o Afogados está em oitavo, com apenas quatro. O Flamengo Arcoverde segue na lanterna, com somente um ponto.