Gabigol vibra com fim de jejum no Flamengo e declara amor à torcida

O Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro voltou a atuar com seus principais jogadores e conseguiu sair com a vitória sem sustos.

O atacante Gabriel foi titular na partida. O camisa 10 aproveitou a oportunidade e marcou o segundo gol da equipe comandada por Tite no triunfo.

Gabigol também marcou seu primeiro gol na temporada e encerrou jejum que durava desde agosto do ano passado. O atacante exaltou o apoio da torcida na capital paraense.