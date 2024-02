Ex-Palmeiras, zagueiro Yerry Minase despede da Fiorentina e é anunciado pelo Cagliari

Seis meses após ser anunciado, o zagueiro Yerry Mina, ex-Palmeiras, se despediu da Fiorentina. Ainda nesta quinta-feira (1), o jogador de 29 anos foi oficializado como novo reforço do Cagliari, também da Itália.

Através de mensagem publicada em suas redes sociais, o colombiano agradeceu a oportunidade de vestir a camisa do time italiano e afirmou que, apesar do pouco tempo no clube, o coração "sempre será roxo". Ele disputou apenas sete jogos na equipe.

"Primeiramente, quero agradecer a Deus e a toda família Viola por sempre me fazerem sentir em casa. Desejo a todas as pessoas do clube, à comissão técnica e aos companheiros o melhor, e que consigam grandes coisas com esta linda família. Apesar do pouco tempo, um pedaço do meu coração sempre será roxo", escreveu o defensor.