Emiliano Díaz foca em recuperação do Vasco para clássico contra o Flamengo

Díaz admitiu que o Vasco segue com a preparação para não sofrer como na temporada passada.

"Ano passado chegamos à semifinal do Carioca e terminamos o ano brigando contra o rebaixamento. Temos um plano e não vamos sair dele, aconteça o que aconteça. Queremos que o Vasco seja sólido. Não queremos repetir os erros do ano passado, não nos preparar bem para o Brasileirão e Copa do Brasil. Vamos com o que planejamos", declarou.

O Vasco poupou os titulares na derrota para o Nova Iguaçu. Os principais jogadores voltam a campo no fim de semana contra os rubro-negros.