Em jogo com apagão, Coritiba é derrotado pelo Azuriz e perde a liderança do Paranaense

Na noite desta quinta-feira, o Coritiba perdeu do Azuriz por 1 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense, no estádio Os Pioneiros. O começo do segundo tempo foi atrasado por conta de um apagão no local.

Com dez pontos, o Coxa caiu para a terceira colocação, com um a menos que o líder, Maringá. Já os mandantes estão com a mesma pontuação, na quarta posição.

Agora, o Coritiba enfrenta o Andraus Brasil às 18h30 (de Brasília) desse domingo, no Couto Pereira. O Azuriz, por sua vez, encara o Operário, às 16h, na mesma data, no estádio Germano Kruger.